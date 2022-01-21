"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами

Певица примерила образ в спортивном стиле – серые широкие брюки, белое бюстье и розовую бейсболку. Она позировала с согнутыми коленями, широко разведя ноги перед камерой.
"Ловите от меня мой топ мест для посещения в Тулуме (ну, или совсем рядом)", – написала она.
Дорофеева включила в список отель, SPA-салон, арт-центр и ресторан японской кухни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Секси. Сексуальная девушка. Шикарная брюнеточка!" – прокомментировал подписчик arturbabanov.
"Какая счастливая", – отметила gorit_dorofeeva.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.