Бульвар Шоубиз
 
21 января, 2022
 
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"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами

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Дорофеева примерила образ в спортивном стиле
Дорофеева примерила образ в спортивном стиле
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 21 января обнародовала в Instagram подборку снимков, сделанных на отдыхе в Тулуме (Мексика).

Певица примерила образ в спортивном стиле – серые широкие брюки, белое бюстье и розовую бейсболку. Она позировала с согнутыми коленями, широко разведя ноги перед камерой.

"Ловите от меня мой топ мест для посещения в Тулуме (ну, или совсем рядом)", – написала она.

Дорофеева включила в список отель, SPA-салон, арт-центр и ресторан японской кухни.

"Секси. Сексуальная девушка. Шикарная брюнеточка!" – прокомментировал подписчик arturbabanov.

"Какая счастливая", – отметила gorit_dorofeeva.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.

Теги: Мексика, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, отдых, Dantes, Dorofeeva, ноги
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