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21 января, 2022
 
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"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность

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Рианна снялась в неглиже
Рианна снялась в неглиже
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-странице американской певицы Рианны в Instagram 20 января обнародовали ее фото в кружевном белье: корсете и трусах.

Певица позировала сидя на спинке дивана с разведенными ногами, засветив промежность.

"Сияющая звезда", – подписали снимок.

"Вау, детка! Такая возбужденная и горячая!" – прокомментировал подписчик moesch.armin.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: Рианна, певица, фото, грудь, белье, корсет, промежность
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