"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах

"Всем привет! Кто там про автопортрет спрашивал?" – спросил он.

Тарзан позировал в сильно облегающих синих плавках.

"Уже Тарзан старенький, надо одеваться", – заявила подписчица th.tatana69.

"Да нормальная там пипка, в его трусах. Он же на фото в спокойном, расслабленном состоянии, а не в рабочем, боевом", – отметила ameligrossy.

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

В сентябре 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.