"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте

"Укокошилась", – написала она.
Для фото Сопонару позировала в спортивной форме. Вероятно, оно сделано после занятий спортом. Актриса выставила на обозрение голый пупок, пресс и декольте.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.