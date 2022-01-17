"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке

Сопонару: Будь у себя в приоритете. Сложно. Но можно… Фото: irinasoponaru / Instagram

"Будь у себя в приоритете. Сложно. Но можно…" – заверила она.

Сопонару позировала на стуле, разведя ноги: одну поставила на сидение, вторую опустила. Она снялась в расстегнутой рубашке из тонкой ткани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Огонь", – заявила подписчица ___karamelka___16_.

"Красотулька", – написала kolodeevamashutka5