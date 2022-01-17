"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке

"Будь у себя в приоритете. Сложно. Но можно…" – заверила она.
Сопонару позировала на стуле, разведя ноги: одну поставила на сидение, вторую опустила. Она снялась в расстегнутой рубашке из тонкой ткани.
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"Огонь", – заявила подписчица ___karamelka___16_.
"Красотулька", – написала kolodeevamashutka5
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.