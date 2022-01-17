"Потап уже как дед выглядит", "Сгорел от бухла или свет так падает?" В сети обсуждают свежее фото Потапа

"Тулумский стиль", – написала она.

Пара снялась во время совместного отдыха в Мексике.

Каменских запечатлена в шортах и кардигане, Потап – в брюках, рубашке с этническими мотивами и шляпе.

"Потап уже как дед выглядит", – прокомментировала nazarenko_elena__.

"Потапкин сгорел от бухла или свет так падает?" – спросил topbhhr.

Контекст:

Потап и Каменских выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

Потап является фронтменом и продюсером группы Mozgi. У них вышли семь студийных альбомов. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.