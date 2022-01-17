  Полуголая 48-летняя Клум покрутила пятой точкой перед камерой и присела, разведя ноги

Модель покрутила перед камерой пятой точкой и присела, разведя ноги в стороны.

Таким образом она сообщила о выходе трека Chai Tea, который записала вместе с американским рэпером Snoop Dogg.

"1, 2, 3, поехали! Chai Tea с Хайди уже вышел!" – говорится в посте.

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Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.