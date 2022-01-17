"Крутяк!" Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в туалете с женихом

На фото Сопонару запечатлена стоящей в туалете перед зеркалом одна, а также вместе со своим бойфрендом, британцем Рисом.

"А я официально заявляю, что это самая крутая фотокарточка, сделанная в уборной! Без фильтров, без ретуши, просто самая крутая! Аминь", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Крутяк!" – прокомментировал подписчик odnorog.viktor.