"Крутяк!" Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в туалете с женихом

На фото Сопонару запечатлена стоящей в туалете перед зеркалом одна, а также вместе со своим бойфрендом, британцем Рисом.
"А я официально заявляю, что это самая крутая фотокарточка, сделанная в уборной! Без фильтров, без ретуши, просто самая крутая! Аминь", – написала она.
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"Крутяк!" – прокомментировал подписчик odnorog.viktor.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
Впервые своего бойфренда Риса Сопонару показала в октябре 2021 года.