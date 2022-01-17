"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью

Мейхер позировала вполоборота к камере, показывая пятую точку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MEIHER BY MEIHER (@meiherbymeiher)

"Ну почему вечно с таким выражением, как будто на кол посадили?" – спросил подписчик albertfilozov_.

29 декабря 2021 года Мейхер показала другие снимки из этого фотосета.