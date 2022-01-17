"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью

Мейхер позировала вполоборота к камере, показывая пятую точку.
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"Ну почему вечно с таким выражением, как будто на кол посадили?" – спросил подписчик albertfilozov_.
29 декабря 2021 года Мейхер показала другие снимки из этого фотосета.
Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.