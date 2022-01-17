"Сиськи люблю твои", "Дыни спелые". 41-летняя Семенович позировала в купальнике со шнуровкой до пупа

"Впитываю в себя солнышко каждой клеточкой. Я всегда была улыбчивым человеком, а на солнце, у моря, я расцветаю! Я поняла, что по своей сути я лентяй. Каждое достижение мне дается с большим трудом и через мощные усилия! Через три дня я вернусь домой к работе. Впереди много новых интересных проектов", – написала она.

Семенович позировала в цельном купальнике со шнуровкой до пупа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Дыни спелые у вас", – прокомментировал подписчик vovamiroshin96.

"Сиськи люблю твои", – написал goodfella_thief.