"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", "Не удержалась и опошлила". 45-летняя Волочкова в микробикини показала шпагат

Волочкова: "Ну как же Волочкова без шпагата по-волочковски? Фото: volochkova_art / Instagram

Балерина попружинила, сидя в поперечном шпагате в бассейне. Она предстала в раздельном купальнике.

"Ну как же Волочкова без шпагата по-волочковски? По многочисленным просьбам специально для вас! Присылайте свои варианты грациозных и стройных шпагатов", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", – отметила подписчица izumrudnaia3.

"Как все шло красиво и хорошо. Нет, все-таки не удержалась и опошлила", – написала 06lizaveta95.

Волочкова также разместила фото в шпагате, уже показав промежность в микробикини.

"Это элемент моей профессии. Как и многих спортсменов и артистов. Я прекрасно понимаю, что многих недолюбленных, несчастных, завистливых и обиженных на судьбу людей начнет накрывать, и они будут изливать свою желчь и осуждения. Ваше право. Нам тут так хорошо, что вовсе не до оценки наших фото и видео. Добрые люди улыбнутся и скажут: "Молодец, Волочкова", – заявила она.