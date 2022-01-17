"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", "Не удержалась и опошлила". 45-летняя Волочкова в микробикини показала шпагат

Балерина попружинила, сидя в поперечном шпагате в бассейне. Она предстала в раздельном купальнике.
"Ну как же Волочкова без шпагата по-волочковски? По многочисленным просьбам специально для вас! Присылайте свои варианты грациозных и стройных шпагатов", – написала она.
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"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", – отметила подписчица izumrudnaia3.
"Как все шло красиво и хорошо. Нет, все-таки не удержалась и опошлила", – написала 06lizaveta95.
Волочкова также разместила фото в шпагате, уже показав промежность в микробикини.
"Это элемент моей профессии. Как и многих спортсменов и артистов. Я прекрасно понимаю, что многих недолюбленных, несчастных, завистливых и обиженных на судьбу людей начнет накрывать, и они будут изливать свою желчь и осуждения. Ваше право. Нам тут так хорошо, что вовсе не до оценки наших фото и видео. Добрые люди улыбнутся и скажут: "Молодец, Волочкова", – заявила она.
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Волочкова на Мальдивах отдыхает со своим новым возлюбленным, фитнес-тренером Сергеем. Они познакомились на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда балерина пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.
В январе 2021 года Волочкова рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир.
Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.