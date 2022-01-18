"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой

На снимке они запечатлены слившимися в лесбийском поцелуе в губы. Саливанчук и Полякова запечатлены на фоне постера фильма "Свингеры", в котором снимались вместе.

"С твоим днем, королева! Пусть мечты сбываются. Целую крепко!" – написала Саливанчук.

17 января Поляковой исполнилось 38 лет.

Контекст:

Фильм "Свингеры" вышел в прокат 1 января 2018 года.

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским. В ее дискографии три студийных альбома.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).