Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2022
 
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"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность

Каменских отдыхает в Мексике
Каменских отдыхает в Мексике
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 17 января в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в бикини с микроплавками.

Каменских натянула плавки вверх, демонстрируя промежность под облегающей тканью.

Фото было сделано в Мексике, где певица проводит свой отдых.

"Слишком откровенно", – заявила подписчица lenartovich335.

"Мда, плавки-то светятся. Не пойму, к чему это", – написал kostiuk8348.

"К тому, чтобы засветить свой пирожок и набрать побольше лайков!" – ответил ей andreikhorovets.

"Лыской замучила", – отметила valen.tina862.

"Порно", – заявил hadji__777.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу

Теги: купальник, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, певица NK, бикини, плавки, промежность
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