"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность

Каменских натянула плавки вверх, демонстрируя промежность под облегающей тканью.
Фото было сделано в Мексике, где певица проводит свой отдых.
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"Слишком откровенно", – заявила подписчица lenartovich335.
"Мда, плавки-то светятся. Не пойму, к чему это", – написал kostiuk8348.
"К тому, чтобы засветить свой пирожок и набрать побольше лайков!" – ответил ей andreikhorovets.
"Лыской замучила", – отметила valen.tina862.
"Порно", – заявил hadji__777.
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.