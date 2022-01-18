"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность

Каменских натянула плавки вверх, демонстрируя промежность под облегающей тканью.

Фото было сделано в Мексике, где певица проводит свой отдых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Слишком откровенно", – заявила подписчица lenartovich335.

"Мда, плавки-то светятся. Не пойму, к чему это", – написал kostiuk8348.

"К тому, чтобы засветить свой пирожок и набрать побольше лайков!" – ответил ей andreikhorovets.

"Лыской замучила", – отметила valen.tina862.

"Порно", – заявил hadji__777.