"Киска сильно пахнет соленой водой". Кардашян снялась в микробикини

"Мать природа", – написала она.
Модель запечатлена в бикини с микроплавками. Она позировала, стоя и лежа на песке, а также в воде. Во время купания она засветила промежность.
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"Киска сильно пахнет соленой водой", – прокомментировал подписчик tally_tha_mac.
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Модель уже выпустила семь именных ароматов.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.