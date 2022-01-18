"Киска сильно пахнет соленой водой". Кардашян снялась в микробикини

"Мать природа", – написала она.

Модель запечатлена в бикини с микроплавками. Она позировала, стоя и лежа на песке, а также в воде. Во время купания она засветила промежность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

"Киска сильно пахнет соленой водой", – прокомментировал подписчик tally_tha_mac.