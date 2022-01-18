Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2022
 
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"Киска сильно пахнет соленой водой". Кардашян снялась в микробикини

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Кардашян: Мать природа
Кардашян: Мать природа
Фото: kimkardashian / Instagram

Американская модель Ким Кардашян 17 января в Instagram опубликовала подборку своих пляжных снимков.

"Мать природа", – написала она.

Модель запечатлена в бикини с микроплавками. Она позировала, стоя и лежа на песке, а также в воде. Во время купания она засветила промежность.

"Киска сильно пахнет соленой водой", – прокомментировал подписчик tally_tha_mac.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель уже выпустила семь именных ароматов.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: купальник, Ким Кардашян, модель, бикини, купание, промежность
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