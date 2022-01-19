"Трындец полный", "Накачанная кукла", "Из нее делают дурочку". 75-летняя мама Королевой снялась в лосинах и короне

Мать певицы позировала в красной шубе, черных лосинах и с золотой короной на голове.

"Давненько в моей ленте не появлялась мама Люда! А вы, я уверена, по ней соскучились!" – написала Королева.

Она отметила, что все члены ее семьи немного не вписываются в стандартные каноны.

"Так что, уважаемые подписчики, или мы совпадаем с вами вибрациями и наслаждаемся, или лучше отпишитесь, чтобы не делать себе нервы!" – заявила певица.

В финале ролика перед камерой проходит муж Королевой, стриптизер Тарзан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Трындец полный", – прокомментировала подписчица oleneva553.

"Она живая или это кукла?" – спросил alekseiserogodskii.

"Это просто с нее делают дурочку", – ответила agneshkavulkot.

"Накачанная кукла", – добавила maiia2882.