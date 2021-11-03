"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги

Артистка позирует в кадре в клетчатой рубашке, жилете, джинсах и кедах на массивной подошве.

"Я и Чедр! Этот веселый пес вытащил меня на прогулку", – написала артистка.

"Как же вы на маму похожи", – прокомментировали фото подписчики артистки.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву, начав строить карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас в дискографии певицы 11 альбомов.

С 2003 года артистка замужем за стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). В 2002-м у них родился сын Архип.