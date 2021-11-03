Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2021
 
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"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги

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Королева родилась в Киеве, а с 1989 года живет в РФ
Королева родилась в Киеве, а с 1989 года живет в РФ
Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева 3 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена во время прогулки с собакой породы корги.

Артистка позирует в кадре в клетчатой рубашке, жилете, джинсах и кедах на массивной подошве.

"Я и Чедр! Этот веселый пес вытащил меня на прогулку", – написала артистка.

"Как же вы на маму похожи", – прокомментировали фото подписчики артистки.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву, начав строить карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас в дискографии певицы 11 альбомов.

С 2003 года артистка замужем за стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). В 2002-м у них родился сын Архип.

Теги: Наташа Королева, певица
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