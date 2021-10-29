"Пошло и неприлично", "Наташа изжила себя". Наташа Королева с сыном снялась в костюмах на Хеллоуин

В ролике 48-летняя Королева примерила образ ведьмы, а ее 19-летний сын переоделся в скелета. Мать и сын анонсировали на видео выход "Хэллоуин-чарта" на российском телеканале "Муз-ТВ".

Пост певицы набрал больше 56 тыс. лайков.

"Чушь какая собачья, пошло и неприлично!" – возмутился в комментариях avs9000.

"Черти! Свят, свят. Наташа изжила себя", – считает ingridingrig.

"Крутые образы", – похвалил певицу с сыном darkman_inthenight.

"Пошлятина", – написала volkovasvetlana13.

View this post on Instagram A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star)