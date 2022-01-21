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21 января, 2022
 
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"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом

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Мадонна: Смирись с этим
Мадонна: Смирись с этим
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 20 января на своей странице в Instagram разместила фото без бюстгальтера.

"Смирись с этим", – написала она.

Мадонна показала крупным планом лицо и плечи и только верхнюю часть груди.

Певица также включила в подборку два снимка, на которых запечатлена в фиолетовом брючном костюме с леопардовым принтом и черном тренче.

"Без фильтров, да", – прокомментировал подписчик victorpassa.

"Мне нравится этот натуральный вид", – призналась iamyasanlee.

"Выглядит так молодо", – подчеркнул dreamscometrue670.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, фигура, певица, грудь, бюстгальтер
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