"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом

"Смирись с этим", – написала она.

Мадонна показала крупным планом лицо и плечи и только верхнюю часть груди.

Певица также включила в подборку два снимка, на которых запечатлена в фиолетовом брючном костюме с леопардовым принтом и черном тренче.

"Без фильтров, да", – прокомментировал подписчик victorpassa.

"Мне нравится этот натуральный вид", – призналась iamyasanlee.

"Выглядит так молодо", – подчеркнул dreamscometrue670.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".