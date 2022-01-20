"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь

Певица позировала лежа в постели, украшенное сердцем из роз. Она предстала в черном платье-комбинации с откровенным декольте. Позируя, Loboda засветила нижнюю часть голых ягодиц.
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"Зачет", – отметил подписчик sergeydyadichev.
"Выкабелька", – написала lesyasugaysalonn5.
"Сиси", – прокомментировал official_sonu_064.
Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.