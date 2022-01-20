"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Супер попка". Каменских показала голый пах в движении

"Настроение: танцевать", – написала она.

Каменских предстала в белом раздельном купальнике. Она выбрала модель плавок с высокими вырезами для ног и сильно натянула их до верхней части бедер. Певица также надела рубашку, которую завязала на узел спереди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", – посоветовала подписчица _ira_74.

"Супер попка", – отметил 1370_mikhail.