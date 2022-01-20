"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Супер попка". Каменских показала голый пах в движении

"Настроение: танцевать", – написала она.
Каменских предстала в белом раздельном купальнике. Она выбрала модель плавок с высокими вырезами для ног и сильно натянула их до верхней части бедер. Певица также надела рубашку, которую завязала на узел спереди.
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"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", – посоветовала подписчица _ira_74.
"Супер попка", – отметил 1370_mikhail.
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.