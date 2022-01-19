Актриса студии "Квартал 95" Сопонару выставила на обозрение грудь в сильно декольтированном купальнике

Сопонару позировала в леопардовом бюстгальтере от купальника. Актриса показала грудь крупным планом.

Она выбрала модель лифа с глубоким декольте с вырезом на торсе.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.