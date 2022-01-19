"Самая сексуальная женщина из ныне живущих". Рианна в прозрачном белье показала ягодицы и промежность

Образ певица дополнила красными колготками в сетку. Она прошлась перед камерой, демонстрируя голые ягодицы.

"Напиши мне любовное письмо, детка", – говорится в подписи. Ролик является промокампанией коллекции белья именного бренда Рианны Fenty Lingery, подготовленной ко Дню святого Валентина.

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"Самая сексуальная женщина из ныне живущих", – заявил подписчик ti_v_.

Также Рианна поделилась снимками в том же белье. Для одного из них она широко развела ноги и показала промежность.

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Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.