Бульвар Шоубиз
 
19 января, 2022
 
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"Самая сексуальная женщина из ныне живущих". Рианна в прозрачном белье показала ягодицы и промежность

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Рианна: Напиши мне любовное письмо, детка
Рианна: Напиши мне любовное письмо, детка
Фото: rihannaofficlal / Instagram

Американская певица Рианна 17 января на своей странице в Instagram обнародовала ролик, в котором предстала в кружевном прозрачном боди с огромным декольте.

Образ певица дополнила красными колготками в сетку. Она прошлась перед камерой, демонстрируя голые ягодицы.

"Напиши мне любовное письмо, детка", – говорится в подписи. Ролик является промокампанией коллекции белья именного бренда Рианны Fenty Lingery, подготовленной ко Дню святого Валентина.

"Самая сексуальная женщина из ныне живущих", – заявил подписчик ti_v_.

Также Рианна поделилась снимками в том же белье. Для одного из них она широко развела ноги и показала промежность.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: Рианна, певица, белье, декольте, ноги, ягодицы, промежность
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