Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2022
 
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"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку

 
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Maruv: Музыка являет собой весь спектр моих внутренних ощущений и эмоций
Maruv: Музыка являет собой весь спектр моих внутренних ощущений и эмоций
Фото: MARUV / Facebook

Выступающая в РФ украинская певица Maruv 17 января разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в черном боди с корсетом и трусами с высокими вырезами.

На одном из снимков певица продемонстрировала оголенные ягодицы, позируя вполоборота к камере.

"Музыка являет собой весь спектр моих внутренних ощущений и эмоций, потому проект Shlakoblochina – как один из способов моего самовыражения. Это остросатирические высказывания социального характера. Это гипербола нашей с вами жизни! В декабре у Shlakoblochina вышло два трека – "Шпок-шпок" и Yolochka. Клип на какой из них вы бы хотели увидеть?" – спросила она. 

"Анечка шикарна", – прокомментировала подписчица annaanisimovavlad.

Трек "Шпок-шпок" можно прослушать на YouTube-канале проекта Shlakoblochina. 

ВИДЕО
Видео: Shlakoblochina Official / YouTube

Трек Yolochka обнародовали на  YouTube-канале "Shlakoblochina – тема".

ВИДЕО
Видео: SHLAKOBLOCHINA – тема / YouTube
Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: певица, Maruv, трусы, Shlakoblochina, Анна Корсун, ягодицы, корсет
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