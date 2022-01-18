  "Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку

На одном из снимков певица продемонстрировала оголенные ягодицы, позируя вполоборота к камере.
"Музыка являет собой весь спектр моих внутренних ощущений и эмоций, потому проект Shlakoblochina – как один из способов моего самовыражения. Это остросатирические высказывания социального характера. Это гипербола нашей с вами жизни! В декабре у Shlakoblochina вышло два трека – "Шпок-шпок" и Yolochka. Клип на какой из них вы бы хотели увидеть?" – спросила она.
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"Анечка шикарна", – прокомментировала подписчица annaanisimovavlad.
Трек "Шпок-шпок" можно прослушать на YouTube-канале проекта Shlakoblochina.
Трек Yolochka обнародовали на YouTube-канале "Shlakoblochina – тема".
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.