  "Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку

На одном из снимков певица продемонстрировала оголенные ягодицы, позируя вполоборота к камере.

"Музыка являет собой весь спектр моих внутренних ощущений и эмоций, потому проект Shlakoblochina – как один из способов моего самовыражения. Это остросатирические высказывания социального характера. Это гипербола нашей с вами жизни! В декабре у Shlakoblochina вышло два трека – "Шпок-шпок" и Yolochka. Клип на какой из них вы бы хотели увидеть?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Анечка шикарна", – прокомментировала подписчица annaanisimovavlad.

Трек "Шпок-шпок" можно прослушать на YouTube-канале проекта Shlakoblochina.

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Видео: Shlakoblochina Official / YouTube

Трек Yolochka обнародовали на YouTube-канале "Shlakoblochina – тема".

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