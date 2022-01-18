"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой

"Ветра в волосах и счастья в сердце. Как жаль, что отпуск так быстро закончился", – написала она.
В ролике Семенович верхом на коне подняла подол платья и поласкала внутреннюю часть бедра.
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"Как будто беременна", – отметила подписчица gulmira06049.
"Точно беременна. Животик", – написала nairashalt.
"А вы неплохо смотритесь на коне, вы с ним как одно целое", – заявил sashagreat.mu.
Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призером международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.