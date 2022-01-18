"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой

Семенович: Ветра в волосах и счастья в сердце. Как жаль, что отпуск так быстро закончился Фото: ann_semenovich / Instagram

"Ветра в волосах и счастья в сердце. Как жаль, что отпуск так быстро закончился", – написала она.

В ролике Семенович верхом на коне подняла подол платья и поласкала внутреннюю часть бедра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Как будто беременна", – отметила подписчица gulmira06049.

"Точно беременна. Животик", – написала nairashalt.

"А вы неплохо смотритесь на коне, вы с ним как одно целое", – заявил sashagreat.mu.