Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2021
 
Новости

"Развратница", "Попка стареет". Семенович оголилась перед объективом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Семенович: В каждой непонятной ситуации танцуй
Семенович: В каждой непонятной ситуации танцуй
Фото: ann_semenovich / Instagram

41-летняя российская актриса Анна Семенович 5 ноября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в шляпе и цветастом платье в бассейне.

Артистка позирует боком к фотографу, оголив бедро и ягодицу.

"В каждой непонятной ситуации танцуй. Особенно в пятницу", – написала она под фото.

"Пятница-развратница", – отреагировали на фото подписчики.

"Окорочка хорошие наела, молодец", – прокомментировали снимки пользователи сети.

"Попка стареет", – заметили фолловеры.

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Теги: платье, Анна Семенович, певица, отдых
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
"Развратница", "Попка стареет". Семенович оголилась перед объективом
"Развратница", "Попка стареет". Семенович оголилась перед объективом
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
"Оля, дай попить чай". Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
"Оля, дай попить чай". Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Почему в таком ужасном виде надо гулять? Так ведь и муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
"Почему в таком ужасном виде надо гулять? Так ведь и муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов
Smiling. Мария Максакова выпустила новый альбом. Аудио
Smiling. Мария Максакова выпустила новый альбом. Аудио
  "У нас были скандалы, были ссоры". Loboda назвала причину расставания с отцом своей старшей дочери
  "У нас были скандалы, были ссоры". Loboda назвала причину расставания с отцом своей старшей дочери
  "Нас не догонят". Пугачева и Ротару перепели хит группы t.A.T.u. Видео
  "Нас не догонят". Пугачева и Ротару перепели хит группы t.A.T.u. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS