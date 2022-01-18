"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность

Седокова: Ты никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Так, может, стоит просто смело идти вперед? Фото: annasedokova / Instagram

"Ты никогда не знаешь , что ждет тебя за поворотом. Так, может, стоит просто смело идти вперед?" – написала она.

Певица позировала в салоне автомобиля с поднятой ногой и засветив промежность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Отвал всего", – заявила подписчица v_anyaaa.

"Губы видно", – отметил dimka_zharkov_.