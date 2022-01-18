"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность

"Ты никогда не знаешь , что ждет тебя за поворотом. Так, может, стоит просто смело идти вперед?" – написала она.
Певица позировала в салоне автомобиля с поднятой ногой и засветив промежность.
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"Отвал всего", – заявила подписчица v_anyaaa.
"Губы видно", – отметил dimka_zharkov_.
С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.
Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.
У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.