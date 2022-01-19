Бульвар Шоубиз
 
19 января, 2022
 
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"Что случилось с бабушкой?", "Твои ноги заело в распахнутом виде?" 63-летняя Мадонна снялась с рукой в промежности

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Мадонна поделилась откровенными снимками
Мадонна поделилась откровенными снимками
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 18 января на своей странице в Instagram разместила подборку снимков, сделанных в студии звукозаписи.

Она сообщила, что работает над 50 танцевальными ремиксами с музыкантом Майком Дином и диджеем Хани Дижон.

Мадонна предстала в черной одежде: юбке, куртке и колготках в сетку. Для одного из снимков она, сидя на стуле, широко развела ноги перед камерой и поместила руку на промежность.

"Сомкни свои ноги. Никому до этого нет дела", – призвала подписчица malone331.

"Что случилось с этой бабушкой?" – спросила friska2579.

"Твои ноги заело в распахнутом виде?" – поинтересовалась luckyfem2727.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, ноги, промежность
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