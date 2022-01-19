"Что случилось с бабушкой?", "Твои ноги заело в распахнутом виде?" 63-летняя Мадонна снялась с рукой в промежности

Она сообщила, что работает над 50 танцевальными ремиксами с музыкантом Майком Дином и диджеем Хани Дижон.

Мадонна предстала в черной одежде: юбке, куртке и колготках в сетку. Для одного из снимков она, сидя на стуле, широко развела ноги перед камерой и поместила руку на промежность.

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"Сомкни свои ноги. Никому до этого нет дела", – призвала подписчица malone331.

"Что случилось с этой бабушкой?" – спросила friska2579.

"Твои ноги заело в распахнутом виде?" – поинтересовалась luckyfem2727.