"Обнаженная", "Чертовски горячая женщина!" 52-летняя Лопес показала голую грудь

"С курткой или без?" – спросила певица.

"Чертовски горячая женщина!" – отметила подписчица jess_m_garcia.

"Обнаженная", – написала hippiecampi.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2021 году – "Выходи за меня замуж".