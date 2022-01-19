"Вульгарная", "Рот – как из фильма для взрослых". Никитюк показала голую грудь и язык

Телеведущая продемонстрировала голую грудь, прикрыв ее по бокам волосами. Она позировала с коробкой от игровой приставки.

"Купила малому на праздники... Вспомнила, что нет у меня малого. Теперь придется самой", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Рот – прямо как из фильма для взрослых", – отметила подписчица ukraina_today.

"Вульгарная", – заявила l.gukova1971.