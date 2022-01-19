"Выпила – веди себя нормально. Стыдно за тебя", "Стыд и срам!" Волочкова оскандалилась на полу в самолете и показала неприличный жест

"Провокация", – написала она.
Балерина запечатлена на видео сидящей на полу рядом с мальчиком. Бортпроводник, который подошел к ней, настоятельно просил ее надеть маску. На что она покрутила у виска и ответила, что многие пассажиры сидят без масок. Волочкова показала свое лицо в маске, спущенной с носа, но поправила ее.
В споре с Волочковой бортпроводник заявил, что у него есть видеодоказательство отсутствия маски на ее лице.
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"Стыд и срам! Везде показала себя", – отметила nasiba_1017.
"Сидит на аварийном месте. Думаю, дело не только в маске. Там, где сидеть не нужно. Ведет себя, как девятиклассница, мол, смотрите, я все знаю, качаю права, я взрослая. Уверена, бортпроводники не подошли бы, если бы нарушений не было. Выпила – веди себя нормально. Стыдно за тебя, Волочкова", – призналась thunder2.0_0.
Волочкова, вероятно, возвращалась на самолете с Мальдив, где отдыхала со своим новым возлюбленным, банщиком Сергеем. Они познакомились на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда балерина пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.
В январе 2021 года Волочкова рассталась с предыдущим сожителем, имени которого она не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир.
Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.
Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.
Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.