"Выпила – веди себя нормально. Стыдно за тебя", "Стыд и срам!" Волочкова оскандалилась на полу в самолете и показала неприличный жест

"Провокация", – написала она.

Балерина запечатлена на видео сидящей на полу рядом с мальчиком. Бортпроводник, который подошел к ней, настоятельно просил ее надеть маску. На что она покрутила у виска и ответила, что многие пассажиры сидят без масок. Волочкова показала свое лицо в маске, спущенной с носа, но поправила ее.

В споре с Волочковой бортпроводник заявил, что у него есть видеодоказательство отсутствия маски на ее лице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Стыд и срам! Везде показала себя", – отметила nasiba_1017.

"Сидит на аварийном месте. Думаю, дело не только в маске. Там, где сидеть не нужно. Ведет себя, как девятиклассница, мол, смотрите, я все знаю, качаю права, я взрослая. Уверена, бортпроводники не подошли бы, если бы нарушений не было. Выпила – веди себя нормально. Стыдно за тебя, Волочкова", – призналась thunder2.0_0.