"Ну здравствуйте, 40! Не такие уж вы и страшные". Кухар в свой день рождения оголила декольте

Кухар позировала в корсете, демонстрируя оголенное декольте.

"Ну здравствуйте, 40! Не такие уж вы и страшные", – написала она.

Балерина сопроводила пост хештегами "с днем рождения меня" и "40 – новые 25".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)