"Как же он вас любит", "Сколько страсти". Седокова показала свои любовные утехи с молодым мужем

В ролике пара обнимается на краю бассейна и падает в воду. Под водой Седокова распахивает рубашку супруга, а Тимма обнимает ее и целует.

"Любовь – это дорога. Не идеально прямая и пустая, без других машин. В тебя постоянно кто-то врезается. Какой-то идиот подрезает. Любовь – это когда тебя заносит. Любовь – это скорость, которую ты превышаешь. Любовь – это ошибки, которые ты совершаешь. Это кочки на дорогах, пробки, непонятные пути, сотни споров о том, какая дорога быстрее. Но это все равно любовь. Важен единственный вопрос: хотите вы ехать в разных машинах или в одной?" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Сколько страсти", – отметила подписчица juliiabelous3.

"Аня, как же он вас любит", – прокомментировала olgatkacheva334.

"Какая страсть", – написала retoucher_re