Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2022
 
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"Как же он вас любит", "Сколько страсти". Седокова показала свои любовные утехи с молодым мужем

Седокова: Любовь это когда тебя заносит
Седокова: Любовь – это когда тебя заносит
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ 39-летняя украинская певица Анна Седокова 19 января опубликовала в Instagram ролик, снятый вместе с мужем, 29-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

В ролике пара обнимается на краю бассейна и падает в воду. Под водой Седокова распахивает рубашку супруга, а Тимма обнимает ее и целует.

"Любовь – это дорога. Не идеально прямая и пустая, без других машин. В тебя постоянно кто-то врезается. Какой-то идиот подрезает. Любовь – это когда тебя заносит. Любовь – это скорость, которую ты превышаешь. Любовь – это ошибки, которые ты совершаешь. Это кочки на дорогах, пробки, непонятные пути, сотни споров о том, какая дорога быстрее. Но это все равно любовь. Важен единственный вопрос: хотите вы ехать в разных машинах или в одной?" – написала она.

"Сколько страсти", – отметила подписчица juliiabelous3.

"Аня, как же он вас любит", – прокомментировала olgatkacheva334.

"Какая страсть", – написала retoucher_re

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Теги: любовь, Анна Седокова, ВИА Гра, певица, Янис Тимма, поцелуй, эротика, бассейн
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