"Сиськи", "Хорошо с этими висюльками", "Все на виду". 44-летняя Чехова в бикини показала голую грудь

Она позировала в синем раздельном купальнике. Чехова выбрала модель с декольтированным бюстгальтером и низкими бикини, украшенными по бокам висюльками со стразами.
"Фото в купальнике на фоне фотообоев. На Сейшелах, куда ни встань, попадешь на фотообои. Фотографии получились прямо на обложку [мужского журнала] журнала Maxim. Но меня туда уже сниматься не зовут. Вышла в тираж, старушка. Буду радовать своих подписчиков. Тем более, что тираж моего Instagram на порядок больше тиража журнала Maxim", – написала она.
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"Без комментариев, все на виду", – отметила подписчица allochkapoli.
"Сиськи", – написал arsenzhetenbaev.
"Очень хорошо с этими висюльками на такой фигуре", – заявила valyatereschenko.
Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.