"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь

"Навстречу мечтам. Полетели вместе", – написала она.

Брежнева снялась в белом легком платье с оголенной спиной, под которое не стала надевать бюстгальтер. Она позировала вполоборота к камере, показав грудь.

"Красиво невыносимо!" – прокомментировала подписчица ludmila_05028.

"Вау, какие качели!" – написал iilyashev81.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта 2021 года исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.