Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2022
 
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"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь

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Брежнева: Навстречу мечтам. Полетели вместе
Брежнева: Навстречу мечтам. Полетели вместе
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", 39-летняя Вера Брежнева 20 января в Instagram показала, как катается на качелях во время отдыха на Мальдивах.

"Навстречу мечтам. Полетели вместе", – написала она.

Брежнева снялась в белом легком платье с оголенной спиной, под которое не стала надевать бюстгальтер. Она позировала вполоборота к камере, показав грудь.

"Красиво невыносимо!" – прокомментировала подписчица ludmila_05028.

"Вау, какие качели!" – написал iilyashev81.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта 2021 года исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Теги: Вера Брежнева, ВИА Гра, Константин Меладзе, Мальдивы, певица, отдых, грудь, бюстгальтер
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