"Горько молодым трижды". В сети обсуждают свежие фото актрисы студии "Квартал 95" Сопонару с женихом

"Счастье", – написала она.

"Супер, класс! Горько молодым трижды", – прокомментировал подписчик romansento.

"Крутая пара", – написал bogdan11051105.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Впервые своего бойфренда Риса Сопонару показала в октябре 2021 года.