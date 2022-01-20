"Горько молодым трижды". В сети обсуждают свежие фото актрисы студии "Квартал 95" Сопонару с женихом

"Счастье", – написала она.
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"Супер, класс! Горько молодым трижды", – прокомментировал подписчик romansento.
"Крутая пара", – написал bogdan11051105.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
Впервые своего бойфренда Риса Сопонару показала в октябре 2021 года.