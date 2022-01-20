"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи

Каменских повернулась к камере вполоборота, продемонстрировав вблизи оголенную грудь.
Снимок был сделан на пляже во время отдыха певицы в Мексике.
"Все, что мне нужно сейчас", – написала она.
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"Божественная красота", – заявила подписчица vika29vika10.
"Крутышка", – написала mariaalecksandrova.
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.