"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи

Каменских: Все, что мне нужно сейчас Фото: kamenskux / Instagram

Каменских повернулась к камере вполоборота, продемонстрировав вблизи оголенную грудь.

Снимок был сделан на пляже во время отдыха певицы в Мексике.

"Все, что мне нужно сейчас", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Божественная красота", – заявила подписчица vika29vika10.

"Крутышка", – написала mariaalecksandrova.