"Это нереальный секс", "Нормальные такие помидорки". Седокова показала голую грудь и соски

Седокова: Не знаю, как я так лоханулась Фото: annasedokova / Instagram

"Мои лучшие луки и помидорки… Представляю вашему вниманию новую рубрику "унижай меня и доминируй", – написала она.

Седокова вместе с дизайнером Алиной Герман и травести-актрисой Эвелиной Гранд обсудила свое платье, которое надела на церемонию вручения премии российского канала "Муз-ТВ" в июне 2021 года.

"Лук, за который мне будет стыдно всю мою жизнь. Не знаю, как я так лоханулась. Потому что это Майкл Кастелло. Этот дизайнер шьет в Америке Бейонсе, Леди Гаге, всем", – отметила она.

Певица вставила в ролик несколько своих снимков в этом платье. Оно имеет ассиметричный дизайн и открывает декольте, торс и ноги в глубоком разрезе. Седокова не стала надевать под него бюстгальтер и засветила соски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"По-моему, это просто нереальный секс", – высказалась подписчица kamillagaifullina.

"Нормальные такие помидорки", – отметил igor_ilyin86.