"Я как-то без сисек проживу". Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере

"Тренд", – написала она.

Сопонару снялась в бюстгальтере от купальника и расстегнутой белой рубашке. Актриса показала лицо и грудь на ветру, во время езды.

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"Шлем где?" – спросил подписчик _serhii_shevchenko.

"А сиси где?" – прокомментировал brober530.

"Сосцы не актуальны, губищи в тренде", – написал seregashitts.

"Ничего страшного. Вы вот без мозгов как-то живете, и я без сисек проживу", – ответила Сопонару.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Впервые своего бойфренда Риса Сопонару показала в октябре 2021 года.