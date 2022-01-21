"Сильно красивая", "Богиня. Огонь". Мейхер показала голую ногу и грудь

Певица засветила грудь под полупрозрачной тканью и показала голую ногу в разрезе платья.

"Давно стала наблюдать, как в разных творческих направлениях проявлялись интересы к прошлому времени. Например, если говорить о поэзии, это в первую очередь непременно Cеребряный век, кинофильмы советских времен, книги – классика XVIII–XIX веков, а если стиль одежды, то часто черпаю вдохновение в восточном географическом направлении. Как правило, кимоно или арабские стилистические элементы", – рассказала она.

"Сильно красивая", – заявила подписчица lena_rium.

"Богиня. Огонь", – прокомментировала natali82.08/

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.