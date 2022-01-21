"Какая сладость!", "Губастик прекрасный". 39-летняя Подольская показала редкие снимки новорожденного ребенка

Подольская и Пресняков поженились в 2010 году Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Фото она смонтировала в ролик. В подборку вошли снимки впервые часы и дни жизни ребенка. В частности – фото из роддома.

"Сегодня нашему Ванечке один год и три месяца! Захотелось вспомнить, каким маленьким он был так недавно! Расти, наше солнышко. Мама и папа всегда будут для тебя стеной", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

"Ну, какая сладость! Всех благ!" – пожелала galinaivanovna13.

"Губастик прекрасный", – написала marismir.