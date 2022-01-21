"Какая сладость!", "Губастик прекрасный". 39-летняя Подольская показала редкие снимки новорожденного ребенка

Фото она смонтировала в ролик. В подборку вошли снимки впервые часы и дни жизни ребенка. В частности – фото из роддома.
"Сегодня нашему Ванечке один год и три месяца! Захотелось вспомнить, каким маленьким он был так недавно! Расти, наше солнышко. Мама и папа всегда будут для тебя стеной", – написала она.
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"Ну, какая сладость! Всех благ!" – пожелала galinaivanovna13.
"Губастик прекрасный", – написала marismir.
Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.
Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана (2020). Младший сын пары родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова есть сын Никита (1991) отношений с российской певицей Кристиной Орбакайте.