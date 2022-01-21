"Классные арбузики". 44-летняя Чехова показала грудь на пляже

"Не расслабляемся! Новые фото в купальнике подъехали. Знаете, что я тут на Сейшелах поняла? Даже самый прекрасный океан не бывает без острых кораллов или серых камней", – написала она.
Чехова отметила, что даже самые идеальные отношения имеют острые углы и камни преткновения.
"Люди, которым свойственно идеализировать и искать совершенства во всеем, рано или поздно обнаружат себя у разбитого корыта своих иллюзий! Нам надо научиться принимать мир и всех, кто нас окружает, такими, какие они есть!" – заявила она.
Телеведущая выбрала купальник с принтом долек арбуза.
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"Какие красивые арбузики", – прокомментировал подписчик viacheslavkaras.
"Классные арбузики. Огонь", – отметил tvsergioart.
Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.