"Мурат приехал с отдыха, она назло с любовником полетела", "Как хорошо вы отдыхаете". Ани Лорак засветила голую грудь

Артистка позирует на фоне многоярусного фонтана с подсветкой. Во время съемки певица распахнула пиджак, демонстрируя голые грудь и часть живота.

Ранее она сообщила поклонникам, что отправилась на отдых, и показала первые фото в купальнике.

"Хорошего теплого вечера", – подписала свой новый снимок Ани Лорак.

"Мурат приехал с отдыха с невестой, а она назло врагам и с любовником полетела вслед и также позирует, как Лиля Мурата", – отреагировали в сети.

"Как хорошо, что вы отдыхаете", – поддержали артистку поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)