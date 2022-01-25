"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса

На заглавном фото Боржемская позирует, стоя на одной ноге и опираясь рукой в стену. Во время съемки она приподняла край одежды, демонстрируя голый пах и живот.

На втором снимке тренер позирует с прямыми ногами, упираясь двумя руками в стену.

"Секси", – оценили образ Боржемской подписчики.

"Какое роскошное тело и фигура, это ваш труд", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)