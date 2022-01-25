"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса

На заглавном фото Боржемская позирует, стоя на одной ноге и опираясь рукой в стену. Во время съемки она приподняла край одежды, демонстрируя голый пах и живот.
На втором снимке тренер позирует с прямыми ногами, упираясь двумя руками в стену.
"Секси", – оценили образ Боржемской подписчики.
"Какое роскошное тело и фигура, это ваш труд", – написали фолловеры.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. Она является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Была тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем – боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.