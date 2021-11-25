  Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах

Боржемская подчеркнула, что дети все это видели, поэтому, когда они сообщили им о разводе, для них новость не стала неожиданностью.
"Дети очень редко поднимают разговоры об отце. Они понимают ситуацию, они видят отношение мамы, видят отношение папы, поэтому лишних вопросов не задают", – рассказала Боржемская.
Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. Она является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Была тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем – боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.