  Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах

Боржемская прожила в браке с Узелковым 20 лет Фото: uzelkova.marina / Instagram

Боржемская подчеркнула, что дети все это видели, поэтому, когда они сообщили им о разводе, для них новость не стала неожиданностью.

"Дети очень редко поднимают разговоры об отце. Они понимают ситуацию, они видят отношение мамы, видят отношение папы, поэтому лишних вопросов не задают", – рассказала Боржемская.

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