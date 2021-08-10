Фитнес-тренер Боржемская рассказала, как питается в течение дня

По словам тренера, на завтрак она ест либо овсяную кашу, либо творожную запеканку, или это могут быть отварное яйцо и творог.

Во время первого перекуса Боржемская пьет кефир с двумя хлебцами или взбивает кефир с ягодами и горстью орехов. Как вариант, может приготовить тост из цельнозернового хлеба и авокадо.

На обед спортсменка предпочитает овощной суп и рагу с курицей. Также это могут быть уха и приготовленные на гриле овощи с рыбой.

"Или куриные фрикадельки и салат с капустой и зеленым горошком, или отварное мясо и салат из свеклы с черносливом и орехами", – уточнила Боржемская.

Во время второго перекуса она ест что-то из фруктов – либо запеченное яблоко, либо банан и сырое яблоко.

На ужин у фитнес-тренера – салат с телятиной или куриная грудка с морковью и зеленым горошком. Также это могут быть тушеная капуста с зеленым горошком или запеченная цветная капуста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)