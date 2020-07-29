  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом

Фитнес-тренер Марина Боржемская, бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова призналась, что заставляла супруга тренироваться, иначе бы он прекратил ходить в зал.

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская заявила, что ее бывший муж, боксер Вячеслав Узелков обязан ей карьерой в боксе. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Dorotye.

"Он со мной как с женщиной добился очень многого. Я знаю на 100 процентов, что если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом. Он бы перестал ходить в зал, потому что я заставляла это делать. Он бы никогда не достиг тех высот, которых достиг", – заявила Боржемская.

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Видео: DOROTYE / YouTube

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них

Узелков и Боржемская расстались в 2018 году – после 20 лет брака супруга боксера подала на развод. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

16 апреля Узелков на своей странице в Instagram, отвечая на комментарии подписчиков, заявил, что экс-жена препятствовала его общению со своей матерью.

Боржемская отреагировала на заявление бывшего мужа, отметив что его высказывания в ее адрес отдаляют от него детей.

В своем последнем интервью YouTube-каналу Dorotye Боржемская призналась, что боится своего бывшего супруга.