"Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым

Фитнес-тренер Марина Боржемская, бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, заявила, что после развода оплачивает счета за квартиру, в которой живет экс-супруг.

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская заявила, что боится своего бывшего супруга, боксера Вячеслав Узелкова. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Dorotye.

По словам Боржемской, она ушла от супруга после "крупной ссоры", осознав, что не может находиться с ним в одном помещении.

"Мы уехали ночью. Больше мы туда не возвращались. Я знаю, что Слава поменял код в квартире и даже детям не сказал новый", – поделилась Боржемская.

Она призналась, что до сих пор оплачивает коммунальные счета за квартиру, в которой живет Узелков, так как она оформлена на нее. Тренер подчеркнула, что хочет переоформить квартиру на экс-супруга, но не может этого сделать.

"Он хочет со мной встретиться наедине, а я не хочу. Я его боюсь. Я сказала, что мы встретимся либо у нотариуса, либо в присутствии адвоката. Я не хочу с ним быть одна. Дети не хотят, чтобы я была с ним одна", – рассказала фитнес-тренер.

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Видео: DOROTYE / YouTube

Узелков и Боржемская расстались в 2018 году – после 20 лет брака супруга боксера подала на развод. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

В апреле 2020 года Боржемская заявила, что высказывания экс-супруга в ее адрес отдаляют от него их детей.

16 апреля Узелков на своей странице в Instagram, отвечая на комментарии подписчиков, заявил, что экс-жена препятствовала его общению со своей матерью.

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.