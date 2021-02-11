"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике

Экс-супруга украинского боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская призналась, что ей удалось сделать свою фигуру такой, какой она хотела ее видеть.

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская 10 февраля в Instagram опубликовала фото на котором запечатлена в телесном купальнике. Снимок сделан с нижнего ракурса.

"Я смогла сделать свою фигуру такой, какой хочу видеть, и продолжаю работать над этим", – написала спортсменка.

По ее словам, она четко понимает, что должна делать, чтобы выглядеть так, как ей хочется.

"Тренироваться, есть много зелени, овощей, курицу. И не находить отмазки: "Это дорого стоит". Не нужно для этого много зарабатывать. Я не стесняюсь сказать об этом, чтобы все понимали: правильное питание стоит не баснословных денег, как многие считают", – подчеркнула Боржемская.

"Красивая и смелая", – отреагировали на фото фолловеры.

"Фигура, на которую хочется смотреть вечно", – написали в комментариях подписчики.

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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. В настоящее время является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Была тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем – боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет брака. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

12 января 2021 года Боржемская призналась, что позволила себе сходить на свидание, но осталась разочарованной.