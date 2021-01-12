"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова – украинский фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская призналась, что позволила себе быть девочкой и сходила на свидание с мужчиной, который показался идеальным.

Украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская заявила, что осталась разочарована свиданием с мужчиной, который во время ужина говорил только о себе. Впечатлениями от романтической встречи она поделилась 12 января в Instagram.

"Недавно сходила на свидание с молодым человеком. Позволила себе побыть девочкой и вспомнить, как это все происходит. Прекрасный мужчина, который казался просто идеальным. Но вместе со встречей пришло разочарование: он говорил лишь о себе и я совершенно не почувствовала заинтересованности во мне. Так и не поняла, зачем пригласил на ужин", – написала она.

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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. В настоящее время является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Боржемская была ведущей нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.

В 2018 году ведущая рассталась со своим мужем – боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет брака. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.