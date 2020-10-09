"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата

Телеведущая и фитнес-тренер Марина Боржемская, бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, поделилась в сети совместным фото со своим старшим братом.

Украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская 9 октября в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в компании со своим старшим братом Дмитрием.

"Всегда восхищалась и восхищаюсь твоим умением быть настоящим мужчиной, любить окружающий мир, свою семью, ценить свою женщину рядом и обожать своих деток. Мне безумно повезло быть твоей младшей сестрой", – написала она.

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. В настоящее время является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Боржемская была ведущей нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.

В 2018 году ведущая рассталась со своим мужем боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет брака. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.