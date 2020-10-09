"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата

Украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская 9 октября в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в компании со своим старшим братом Дмитрием.
"Всегда восхищалась и восхищаюсь твоим умением быть настоящим мужчиной, любить окружающий мир, свою семью, ценить свою женщину рядом и обожать своих деток. Мне безумно повезло быть твоей младшей сестрой", – написала она.
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Мама рассказывала, что когда меня принесли из роддома, Димка все время умилялся, называл мои пяточки бархатными и всё время их целовал Мне кажется, эту нежность и опеку старшего брата я чувствую до сих порДаже в те времена, когда мы с тобой разбойничали в детстве и часто получали за свои шалости . Димочка, любимый мой! Поздравляю с твоим Днём Рождения! Я всегда восхищалась и восхищаюсь твоим умением быть настоящим мужчиной, любить окружающий мир, свою семью, ценить свою женщину рядом и обожать своих деток Мне безумно повезло быть твоей младшей сестрой, а моим детям иметь такого дядю Крепко обнимаю и люблю. #боржемскаямарина #любимыйбрат #моясемья #самоедорогевмире #моймир #семья #деньрождение
Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. В настоящее время является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Боржемская была ведущей нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.
В 2018 году ведущая рассталась со своим мужем боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет брака. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.