Бульвар Шоубиз
 
09 октября, 2020
 
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"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата

Телеведущая и фитнес-тренер Марина Боржемская, бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, поделилась в сети совместным фото со своим старшим братом.

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Боржемская: Мне безумно повезло быть младшей сестрой
Боржемская: Мне безумно повезло быть младшей сестрой
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская 9 октября в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в компании со своим старшим братом Дмитрием. 

"Всегда восхищалась и восхищаюсь твоим умением быть настоящим мужчиной, любить окружающий мир, свою семью, ценить свою женщину рядом и обожать своих деток. Мне безумно повезло быть твоей младшей сестрой", – написала она.

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. В настоящее время является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Боржемская была ведущей нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на СТБ. 

В 2018 году ведущая рассталась со своим мужем боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет брака. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Теги: СТБ, телеведущая, Марина Боржемская
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